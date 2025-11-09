Çağdaş Atan'a ilk maçında Karagümrük sürprizi

Çağdaş Atan'a ilk maçında Karagümrük sürprizi
Yayınlanma:
Süper Lig'de Fatih Karagümrük, evinde Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Konyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, yeni takımıyla çıktığı ilk maçını kaybetti.

Süper Lig'in 12. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yendi.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük, ligde 8 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Bu sezon iç sahada ilk, toplamda ikinci kez kazanan kırmızı-siyahlı takım, puanını 7'ye çıkardı.

Süper Lig'de 4'ü son 5 karşılaşmada olmak üzere 6. yenilgisini yaşayan Konyaspor ise 14 puanda kaldı. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı ilk müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

Keçiörengücü gol olup yağdı: Adana Demirspor'a 7 gol attıKeçiörengücü gol olup yağdı: Adana Demirspor'a 7 gol attı

67. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Camacho'nun ceza sahası sol çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Bahadır topu kornere çeldi.

75. dakikada sol kanatta son çizgiye ve ceza sahasına yakın bir noktadan kaleyi düşünen Serginho'nun ayağının dışıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Gökhan Barcın, Murat Altan

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter (Dk. 88 Esgaio), Tresor Doh, Serginho, Larsson (Dk. 40 Camacho), Berkay Özcan (Dk. 74 Johnson), Fofana (Dk. 88 Tiago Çukur)

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Utku Eriş, Calusic (Dk. 76 Yasir Subaşı), Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Ndao (Dk. 70 Melih Bostan), Pedrinho (Dk. 46 Bjorlo), Bardhi (Dk. 76 Jo Jin-Ho), Muleka, Umut Nayir

Goller: Dk. 32 Serginho, Dk. 45 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Bardhi, Dk. 90 Jo Jin-Ho) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 80 Johnson, Dk. 89 Grbic (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Spor
Fatih Terim için ilk resmi açıklama
Fatih Terim için ilk resmi açıklama
Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılmasını istedi
Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılmasını istedi
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Murat Özkaya adliyeye sevk edildi
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Murat Özkaya adliyeye sevk edildi