Çağdaş Atan'a ilk maçında Karagümrük sürprizi

Süper Lig'in 12. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yendi.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük, ligde 8 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Bu sezon iç sahada ilk, toplamda ikinci kez kazanan kırmızı-siyahlı takım, puanını 7'ye çıkardı.

Süper Lig'de 4'ü son 5 karşılaşmada olmak üzere 6. yenilgisini yaşayan Konyaspor ise 14 puanda kaldı. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı ilk müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

Keçiörengücü gol olup yağdı: Adana Demirspor'a 7 gol attı

67. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Camacho'nun ceza sahası sol çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Bahadır topu kornere çeldi.

75. dakikada sol kanatta son çizgiye ve ceza sahasına yakın bir noktadan kaleyi düşünen Serginho'nun ayağının dışıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Gökhan Barcın, Murat Altan

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter (Dk. 88 Esgaio), Tresor Doh, Serginho, Larsson (Dk. 40 Camacho), Berkay Özcan (Dk. 74 Johnson), Fofana (Dk. 88 Tiago Çukur)

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Utku Eriş, Calusic (Dk. 76 Yasir Subaşı), Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Ndao (Dk. 70 Melih Bostan), Pedrinho (Dk. 46 Bjorlo), Bardhi (Dk. 76 Jo Jin-Ho), Muleka, Umut Nayir

Goller: Dk. 32 Serginho, Dk. 45 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Bardhi, Dk. 90 Jo Jin-Ho) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 80 Johnson, Dk. 89 Grbic (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)