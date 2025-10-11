Bursaspor Trabzonspor'u deplasmanda yendi

Yayınlanma:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursa Basketbol Trabzonspor'u 6 sayı farkla devirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bursaspor Basketbol, deplasmanda Trabzonspor'u 85-79 yenmeyi başardı.

Trabzonspor, ilk 5 dakikayı Tinkle ve Reed'in içerden atışlarıyla 8-7 önde geçmesine rağmen Bursaspor, Kononstuk ve Childress'in dış sayılarıyla ilk periyodu 17-19 önde bitirdi.

Bordo-mavililer, ikinci yarıya da iyi başlayarak Silins, Yeboah ve Cem Ulusoy'un basketleriyle 15. dakikada 25-21 üstünlük sağladı.

Ancak Bursaspor, Konontsuk'un dışarıdan Childress ve Parsons'un içeriden sayılarıyla soyunma odasına 43-38 üstünlükle gitti.

SON ÇEYREKTE KAZANDI

Üçüncü periyot boyunca ise üstün taraf Trabzonspor oldu. Cem Ulusoy, Reed ve Yeboah'ın basketleriyle öne geçen Karadeniz ekibi, 9 sayı farkla son çeyreğe 66-57 önde girdi.

Karşılaşmanın son çeyreğine hızlı başlayarak Konontsuk ve Nnoko'nun sayılarıyla farkı eriten konuk takım, 37. dakikada Childress'in sayısıyla 76-75 öne geçip karşılaşmadan da 85-79 galip ayrıldı.

Trabzonspor 2'de 2 yaptı: İstanbul'da kazandıTrabzonspor 2'de 2 yaptı: İstanbul'da kazandı


Salon: Hayri Gür

Hakemler: Kerem Baki, Duhan Köyiçi, Tolga Akkuşoğlu

Trabzonspor: Reed 31, Grant, Tinkle 6, Okben Ulubay 9, Delgado 2, Cem Ulusoy 8, Gordon 2, Berk Demir 2, Yeboah 9, Ege Arar 2, Silins 8

Bursaspor Basketbol: Childress 19, Parsons 14, Göksenin Köksal 3, Konontsuk 25, Nnoko 9, Berk Can Akın 7, Delaurier 2, Crawford 6, Yesukan Onar, King

1. Periyot: 17-19

Devre: 38-43

3. Periyot: 66-57

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

