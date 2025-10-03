Burhan Eşer Bodrum halkından destek istedi

Burhan Eşer Bodrum halkından destek istedi
Yayınlanma:
Geçen sezon Süper Lig'den düşen Bodrum FK TFF 1i. Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Teknik direktör Burhan Eşer Hatayspor maçı öncesi Bodrum halkına çağrıda bulundu.

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Bodrum Futbol Kulübü, 5 Ekim Pazar günü saat 19.00’da sahasında Hatayspor’u ağırlayacak.
Ligde topladığı puanlarla zirveye yerleşen Bodrum FK, bu kritik mücadele öncesi hazırlıklarını teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde Bodrum İlçe Stadyumu’nda sürdürüyor.

BURHAN EŞER DESTEK İSTEDİ

Burhan Eşer, maç öncesi yaptığı açıklamada Bodrum halkına açık bir çağrıda bulundu ve şu sözlerle seslendi:

Liderlik camiamız için önemli ama önemli olan istikrar.
Taraftarımıza artık çok iş düşüyor.
Kemikleşen bir taraftarımız var ama artık Bodrum halkının bu takıma ve güzel futbola destek olması gerekiyor.
Stadı doldurmamız gerekiyor.

bodrumfk.jpg
Bodrum FK lige fırtına gibi başladı

Eşer, Hatayspor’un oynadığı oyunun karşılığını alamayan ama tehlikeli bir takım olduğunu vurgulayarak, oyuncularının bu maça özel olarak hazırlandığını belirtti. Manisa maçındaki galibiyetin moral ve motivasyon açısından önemli olduğunu söyleyen Eşer, Hatay karşısında da aynı ciddiyetle sahaya çıkacaklarını ifade etti.

MİLLİ ARA ÖNCESİ MORAL MAÇI

Bodrum FK, iç sahada oynayacağı bu mücadelede 3 puan alarak liderliğini pekiştirmeyi ve milli araya moralli girmeyi hedefliyor. "Başka takımımız yok, Bodrumsporluyuz" diyen Eşer, tüm Bodrum halkını tribünlere davet etti:

Bu maçta taraftarımızın desteğiyle daha işin içinde olan bir takım görecekler çünkü taraftarsız futbolun hiçbir tadı olmuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

