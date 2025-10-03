40 yıllık Türk kulübünün ismini değiştirdiler

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Zonguldakspor’un ismi, Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde "TCH Group Zonguldakspor Futbol Kulübü A.Ş." olarak güncellendi.

Bu değişiklik, kulübün geçtiğimiz günlerde TCH Group ile yaptığı isim ve göğüs forma sponsorluğu anlaşmasının ardından geldi.

1986'DA KURULDU

1986 yılında kurulan Batı Karadeniz'in köklü kulübü Kırmızı - Lacivertli ekip, sponsorluk anlaşması kapsamında hem ekonomik destek hem de marka desteği kazanırken, kulüp ismine TCH Group’un eklenmesiyle bu iş birliği resmiyet kazandı.

TFF’nin resmi kaynaklarında yapılan bu güncellemeyle birlikte Zonguldakspor’un yeni ismi de resmileşti.

Zonguldakspor TFF 3. Lig 3. grupta, 4 maç sonunda 4 beraberlikle 4 puanda 10. sırada yer alıyor.