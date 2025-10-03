40 yıllık Türk kulübünün ismini değiştirdiler

Zonguldakspor yeni isim sponsoru ile resmen anlaştı. Batı Karadeniz temsilcisi resmi hesabında detayları duyurdu.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Zonguldakspor’un ismi, Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde "TCH Group Zonguldakspor Futbol Kulübü A.Ş." olarak güncellendi.

zonguldakspor.webp

Bu değişiklik, kulübün geçtiğimiz günlerde TCH Group ile yaptığı isim ve göğüs forma sponsorluğu anlaşmasının ardından geldi.

zonguldakspor1.webp

1986'DA KURULDU

1986 yılında kurulan Batı Karadeniz'in köklü kulübü Kırmızı - Lacivertli ekip, sponsorluk anlaşması kapsamında hem ekonomik destek hem de marka desteği kazanırken, kulüp ismine TCH Group’un eklenmesiyle bu iş birliği resmiyet kazandı.

Ali Koç gider gitmez TFF eskiye döndüAli Koç gider gitmez TFF eskiye döndü

TFF’nin resmi kaynaklarında yapılan bu güncellemeyle birlikte Zonguldakspor’un yeni ismi de resmileşti.

Zonguldakspor TFF 3. Lig 3. grupta, 4 maç sonunda 4 beraberlikle 4 puanda 10. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

