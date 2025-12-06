Bu pozisyonla ilgili Beşiktaş da topa girdi: Türkiye gördü VAR gör(e)medi!

Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 yendiği maçın en çok konuşulan pozisyonu uzatmaların son anlarındaki tartışmalı penaltı pozisyonu oldu.

Samsunspor'un atağında top ceza alanının içindeki Kazımcan'ın açık olan koluna çarptı.

Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi

Samsunsporlular penaltı beklerken, hakem Mehmet Türkmen kısa bir süre VAR'ı dinledikten sonra oyunu devam ettirdi. Samsunsporlu futbolcuların itirazları da sonuç vermedi.

BEŞİKTAŞ: TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ!

Maçın ardından pozisyonla ilgili üst üste yorumlar geldi. Samsunspor cephesi karara büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe Kulübü de bir açıklama yaparak Türkiye Futbol Federasyonu'dan toplantı talep etti ve pozisyonun izahını istedi.

Geç saatlerde bir açıklama da Beşiktaş Kulübü'nden geldi.

Siyah beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm Türkiye gördü, VAR gör(e)medi!"

İşte Beşiktaş'ın o paylaşımı.