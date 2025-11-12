Brezilyalı yıldız futbolcu kalp krizi geçirdi
Yayınlanma:
Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydikten sonra ülkesi Brezilya'ya dönen Oscar'dan kötü haber geldi. Sao Paulo'dan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki eski yıldızın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Avrupa'da Chelsea ve Inter formalarını da giyen Brezilyalı futbolcu Oscar, 2024 yılında Sao Paulo'ya dönmüştü.
Altyapısından yetiştiği kulüpte forma giyen 34 yaşındaki eski yıldızdan sevenlerine kötü bir haber geldi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ, HASTANEYE KALDIRILDI
Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, 10 numara mevkisinde oynayan futbolcunun kalp krizi geçirdiğini bildirdi.
Hastaneye kaldırılan Oscar'ın durumunun stabil olduğu ve kontrol altında tutulduğu ifade edildi.
Oscar, bu sezon tüm kulvarda çıktığı 21 maçta 2 gol kaydetti.
ASYA REKORU KIRARAK ÇİN'E TRANSFER OLDU
Chelsea'de forma giydiği 2012–2017 yılları arasında 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Oscar, Ocak 2017'de Asya transfer rekoru olan 60 milyon sterlin karşılığında Çin Süper Ligi kulübü Shanghai SIPG'ye (şimdiki adıyla Shanghai Port) transfer olmuştu.