Barcelona görevine son verdi

Yayınlanma:
Barcelona'da başantrenör Joan Penarroya'nın görevine son verildi

Barcelona Kulübü basketbol takımının başantrenörü Joan Penarroya ile yollarını ayırdı.

56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının görevine son verildiği belirtilirken, yardımcı antrenör Oscar Orellana'nın geçici olarak başantrenörlüğe getirildiği duyuruldu.

Barcelona, Penarroya yönetiminde, bu sezon Avrupa Ligi'nde 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

İsrail ekibine bir şok daha: Barcelona duyar duymaz reddettiİsrail ekibine bir şok daha: Barcelona duyar duymaz reddetti

İspanya liginde ise 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle 11. basamakta bulunuyor.

2024 HAZİRAN AYINDA BAŞLAMIŞTI

Barcelona geçen yıl EuroLeague'de Play-Off'larda elenip, İspanya'da ise Real Madrid'e yarı finalde kaybedince Roger Grimau ile yollarını ayırdığını açıklamış, yerine de Joan Penarroya'yı takımın başına getirdiğini duyurmuştu.

Yapılan açıklamada İspanyol başantrenör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını bildirmişti.

Daha önce Baskonia'yı çalıştıran Joan Penarroya istenilen performansı veremediği için sadece 6 ay takımın başına kalabilmişti.

Kaynak:Haber Merkezi/AA

