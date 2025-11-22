Boluspor 10 kişi kalan Amedspor'u dağıttı

Boluspor 10 kişi kalan Amedspor'u dağıttı
Yayınlanma:
1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, 45+1'de 10 kişi kalan rakibi Amedspor'u 4-1 mağlup etti.

Boluspor, 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Amedspor ile karşı karşıya geldi.

5 GOLLÜ MAÇIN GALİBİ BOLUSPOR

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 19. ve 26. dakikalarda (penaltı) Hasani, 31. dakikada Mehmet Yeşil (kendi kalesine) ve 45+2'de penaltıdan Balbudia attı.

Amedspor'un tek golü 7. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.

Chelsea derbi öncesi hata yapmadıChelsea derbi öncesi hata yapmadı

AMEDSPOR 10 KİŞİ KALDI

Amedspor'da Afena-Gyan 45+1'de gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Boluspor, puanını 20 yaptı ve maç fazlasıyla 8. sıraya yerleşti.

Ligde 5 maç sonra kaybeden Amedspor ise 26 puanla 3. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Boluspor, Sivasspor deplasmanına çıkacak.

Amedspor ise sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

