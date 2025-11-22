Boluspor 10 kişi kalan Amedspor'u dağıttı
Yayınlanma:
1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, 45+1'de 10 kişi kalan rakibi Amedspor'u 4-1 mağlup etti.
Boluspor, 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Amedspor ile karşı karşıya geldi.
5 GOLLÜ MAÇIN GALİBİ BOLUSPOR
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 19. ve 26. dakikalarda (penaltı) Hasani, 31. dakikada Mehmet Yeşil (kendi kalesine) ve 45+2'de penaltıdan Balbudia attı.
Amedspor'un tek golü 7. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.
AMEDSPOR 10 KİŞİ KALDI
Amedspor'da Afena-Gyan 45+1'de gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Boluspor, puanını 20 yaptı ve maç fazlasıyla 8. sıraya yerleşti.
Ligde 5 maç sonra kaybeden Amedspor ise 26 puanla 3. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Boluspor, Sivasspor deplasmanına çıkacak.
Amedspor ise sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak.