Bodrum Bandırma'dan çıkamadı

TFF 1. Lig'de üst sıraları ilgilendiren maçta Bandırmaspor, kendi sahasında Bodrum FK'yı her iki yarıda attığı 1'er golle 2-0 yendi.

Bu sonuçla puanı 30'da kalan Bodrum FK, 4. sırada yer alıyor.

Bandırmaspor ise 26 puanla 7. sırada.

GOLLER TANQUE VE BACUNA'DAN

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ozan Ergün, Çağrı Yıldırım, Burak Şami Şad

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 73 Yusuf Can Esendemir), Ndongala (Dk. 82 Kehinde), Emirhan Acar (Dk. 89 Cem Tuna Türkmen), Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Tanque

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Dimitrov (Dk. 46 Brazao), Ribeiro, Yusuf Sertkaya (Dk. 79 Ege Bilsel), Ahmet Aslan (Dk. 67 Ali Habeşoğlu), Mohammed, Mert Yılmaz (Dk. 67 İmeri), Furkan Apaydın, Cenk Şen (Dk. 36 Gökdeniz Bayrakdar), Sulejmanov

Goller: Dk. 3 Tanque, Dk. 62 Bacuna

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Muhammed Gümüşkaya, Dk. 52 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 76 Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK)