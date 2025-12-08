Bodrum Bandırma'dan çıkamadı
TFF 1. Lig'de üst sıraları ilgilendiren maçta Bandırmaspor, kendi sahasında Bodrum FK'yı her iki yarıda attığı 1'er golle 2-0 yendi.
Bu sonuçla puanı 30'da kalan Bodrum FK, 4. sırada yer alıyor.
Bandırmaspor ise 26 puanla 7. sırada.
GOLLER TANQUE VE BACUNA'DAN
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ozan Ergün, Çağrı Yıldırım, Burak Şami Şad
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 73 Yusuf Can Esendemir), Ndongala (Dk. 82 Kehinde), Emirhan Acar (Dk. 89 Cem Tuna Türkmen), Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Tanque
Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Dimitrov (Dk. 46 Brazao), Ribeiro, Yusuf Sertkaya (Dk. 79 Ege Bilsel), Ahmet Aslan (Dk. 67 Ali Habeşoğlu), Mohammed, Mert Yılmaz (Dk. 67 İmeri), Furkan Apaydın, Cenk Şen (Dk. 36 Gökdeniz Bayrakdar), Sulejmanov
Goller: Dk. 3 Tanque, Dk. 62 Bacuna
Sarı kartlar: Dk. 45+4 Muhammed Gümüşkaya, Dk. 52 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 76 Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK)