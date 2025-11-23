Ümraniyespor Bodrum FK'yı devirdi
Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi.
MAÇTAN NOTLAR
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Gürcan Hasova, Harun Reşit Güngör, Barış Çiçeksoyu
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Dk. 77 Bardhi), Burak Öksüz, Glumac, Yunus Emre Yılmaz, Serkan Göksu, Djokanovic, Hoti, Atalay Babacan (Dk. 66 Talha Bartu Özdemir), Barış Ekincier (Dk. 90 Yusuf Deniz Şaş), Batuhan Çelik (Dk. 90 Ömer Kanpalta)
Sipay Bodrum FK: Sousa, Mert Yılmaz, Ajeti, Furkan Apaydın, Omar Imeri (Dk. 86 Okita), Mohammed, Brazao (Dk. 74 Gökdeniz Bayrakdar), Yusuf Sertkaya (Dk. 59 Ahmet Aslan), Fredy, Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 46 Dimitrov)
Gol: Dk. 69 Talha Bartu Özdemir (Eminevim Ümraniyespor)
Kırmızı kartlar: Dk. 11 Mohammed (Sipay Bodrum FK), Dk. 25 Yunus Emre Yılmaz (Eminevim Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Ali Habeşoğlu, Dk. 79 Omar Imeri (Sipay Bodrum FK)