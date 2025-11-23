Beşiktaş'ın Samsunspor maçı ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KARAOĞLAN

Maçı hakem Atill Karaoğlan yönetecek ve Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Çimen yapacak.

Aziz Yıldırım çileden çıktı: Böyle terbiyesizlik olur mu lan! İstanbul'u yığarım buraya

VAR'DA ERKAN ENGİN

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral olacak.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Beşiktaş, Süper Lig'de topladığı 20 puanla bir maç eksiğiyle 7. sırada yer alıyor.

Samsunspor ise bir maçı eksik şekilde 23 puanla 5. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş - Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Uçan, Cerny, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Tammy Abraham

Samsunspor: Okan, Borevkovic, Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Eyüp, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye