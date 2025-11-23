Aziz Yıldırım çileden çıktı: Böyle terbiyesizlik olur mu lan! İstanbul'u yığarım buraya
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, trafikte ters yönden gelen araca tepki gösterdi ve o anlar sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, trafikte ters yönden gelen belediye aracına tepki gösterdi.
AZİZ YILDIRIM ÇİLEDEN ÇIKTI: BÜTÜN İSTANBUL'U BURAYA YIĞARIM!
Aracından inen ve ters yöne giren belediye çalışanıyla konuşan Aziz Yıldırım, "Bak gitmem bütün İstanbul'u buraya yığarım. Böyle terbiyesizlik olur mu?" ifadelerini kullandı.
Sadettin Saran'dan Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklama
Tartıştığı kişi "Ya baba geri bastım buraya, geri mecbur" şeklinde cevap verirken, "Nereye geldin?" sorusunu soran Aziz Yıldırım "Buraya" yanıtını aldıktan sonra şu ifadeleri kullandı:
- Buraya gelmeyeceksin. Bak buradan geleceksin, buradan gideceksin. Hadi geri git.
- Bak gitmem bütün İstanbul'u buraya yığarım.
- Böyle terbiyesizlik olur mu? Böyle terbiyesizlik var mı? Bir de belediyeci, bir de zabıta bilmem ne...