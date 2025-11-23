Aziz Yıldırım çileden çıktı: Böyle terbiyesizlik olur mu lan! İstanbul'u yığarım buraya

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, trafikte ters yönden gelen belediye aracına tepki gösterdi.

AZİZ YILDIRIM ÇİLEDEN ÇIKTI: BÜTÜN İSTANBUL'U BURAYA YIĞARIM!

Aracından inen ve ters yöne giren belediye çalışanıyla konuşan Aziz Yıldırım, "Bak gitmem bütün İstanbul'u buraya yığarım. Böyle terbiyesizlik olur mu?" ifadelerini kullandı.

Tartıştığı kişi "Ya baba geri bastım buraya, geri mecbur" şeklinde cevap verirken, "Nereye geldin?" sorusunu soran Aziz Yıldırım "Buraya" yanıtını aldıktan sonra şu ifadeleri kullandı: