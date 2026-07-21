Beşiktaş'ta Salah'a son teklif yapıldı: Serdal Adalı geri adım atmadı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Mohamed Salah transferi için çalışmalar devam ediyor. Görüşmeleri bizzat yürüyen Başkan Serdal Adalı son teklifini iletti.

TEK SORUN MENAJER KOMİSYONU

Fanatik'te yer alan habere göre; taraflar 10 milyon euro maaş ve 2 milyon euro bonus üzerinden 2 yıllık anlaşmaya vardı. Menajer komisyonuna dair sorunun çözülmesi halinde taraflar resmi imzaları atacak.

SERDAL ADALI SON TEKLİFİNİ YAPTI

Oyuncunun menajerinin istediği yüzde 35'lik komisyonu hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini ileten Serdal Adalı, yüzde 12'lik komisyon önerdi. Final teklifini yapan Serdal Adalı, Mohamed Salah tarafından gelecek cevabı beklemeye başladı.

Siyah-beyazlılar, Mısırlı futbolcudan yarın akşama kadar (22 Temmuz Çarşamba) olumlu geri dönüş bekliyor.

41 MAÇTA 12 GOL VE 10 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Liverpool formasıyla 41 maça çıkan Mohamed Salah 3 bin 150 dakika sahada kaldı. Mısırlı futbolcu bu sürede 12 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.