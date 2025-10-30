Beşiktaş'ta flaş ayrılık resmen açıklandı

Yayınlanma:
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Burak Sidar ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Burak Sidar ve ekibiyle yollarının ayrıldığını duyurdu.

2024/11/08/hbbjk.jpg

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu başından bu yana kadın futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevinde bulunan Burak Sidar ve teknik ekibimizde yer alan Kaan Erdoğmuş, Murat Kızılkaya ve Mehmet Baran Danış ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sidar, Erdoğmuş, Kızılkaya ve Danış'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'a müjde: Geri döndüBeşiktaş'a müjde: Geri döndü

BEŞİKTAŞ 9. SIRADA BULUNUYOR

Beşiktaş, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynadığı 5 maç sonunda, 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son maçta deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

