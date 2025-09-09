Beşiktaş'ın yeni transferi sahadan sedye ile çıkarıldı

Beşiktaş'ın yeni transferi sahadan sedye ile çıkarıldı
Yayınlanma:
Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, milli maçta sakatlandı. Oyuncu sedye ile çıkarıldı.

Dünya Kupası Elemeleri’nde Nijerya deplasmanda Güney Afrika ile karşı karşıya geldi. Free State Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlıları korkutacak bir gelişme yaşandı.

WILFRED NDIDI SAKATLANDI

Nijerya adına sahaya ilk 11’de başlayan Beşiktaş’ın yeni transferi Wilfred Ndidi, 70. dakikada sakatlandı.

SEDYE İLE ÇIKARILDI

Maça daha fazla devam edemeyen Wilfred Ndidi, sedye ile sahadan çıkarıldı. Yer,ne Uche oyuna dahil oldu. Ndidi'nin durumu yapılacak testlerin ardından belli olacak.

wilfred-ndidi.webp
Wilfred Ndidi endişesi

8 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Premier Lig ekiplerinden Leicester City’den transfer edilen Wilfred Ndidi için Beşiktaş, 8 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

4 MAÇA ÇIKTI

Deneyimli orta saha, Beşiktaş ile 4 maça çıkarken 340 dakika sahada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

