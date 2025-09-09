Beşiktaş'ın yeni transferi sahadan sedye ile çıkarıldı
Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, milli maçta sakatlandı. Oyuncu sedye ile çıkarıldı.
Dünya Kupası Elemeleri’nde Nijerya deplasmanda Güney Afrika ile karşı karşıya geldi. Free State Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlıları korkutacak bir gelişme yaşandı.
WILFRED NDIDI SAKATLANDI
Nijerya adına sahaya ilk 11’de başlayan Beşiktaş’ın yeni transferi Wilfred Ndidi, 70. dakikada sakatlandı.
SEDYE İLE ÇIKARILDI
Maça daha fazla devam edemeyen Wilfred Ndidi, sedye ile sahadan çıkarıldı. Yer,ne Uche oyuna dahil oldu. Ndidi'nin durumu yapılacak testlerin ardından belli olacak.
8 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
Premier Lig ekiplerinden Leicester City’den transfer edilen Wilfred Ndidi için Beşiktaş, 8 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
4 MAÇA ÇIKTI
Deneyimli orta saha, Beşiktaş ile 4 maça çıkarken 340 dakika sahada kaldı.