Beşiktaş'ın maçı tatil edildi
Beşiktaş'ın oynaması planlanan maçı iptal edildi! Ev sahibi maça çıkmayınca maç ertelendi.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Giresun Sanayispor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan maç hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Giresun ekibi, Giresun 75. Yıl Sahası'nda oynanması planlanan maça çıkmadı.
Doğu Karadeniz ekibinin sahaya çıkmaması sonra maç tatil edildi.
1207 ANTALYASPOR MAÇINA DA ÇIKMAMIŞTI
Giresun Sanayispor, ligin 3. haftasındaki 1207 Antalyaspor maçında da sahaya çıkmamıştı.
Ligde Giresun ekibinin puanı bulunmuyor.
9 puanı bulunan Beşiktaş'ın hükmen galip sayılması ve puanını 12'ye yükseltmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Beşiktaş Kadın Futbol Takımımızın Suwen Kadın Futbol Süper Ligi beşinci haftasında Giresun Sanayispor ile bugün oynayacağı karşılaşma, rakip takımının sahaya eksik oyuncuyla çıkması sonucu maçın hakemi tarafından tatil edilmiştir.
Taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.''