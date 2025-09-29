Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu: Sergen Yalçın kararını verdi

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu: Sergen Yalçın kararını verdi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş - Kocaelispor mücadelesine artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler açıklandı.

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

MHK’nin kararıyla karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ile Deniz Caner Özaral yapacak.

teknik-direktorumuz-sergen-yalcindan-aciklamalar-705x400-000011.jpg

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Mücadelenin başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. İşte ilk 11’ler:

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham.

Kocaelispor: Jovanovic, Djiksteel, Syrota, Balogh, Muharrem, Keita, Show, Tayfur, Rivas, Churlinov, Petkovic.

TRT'de Beşiktaş iddiası: Galatasaray'ı geçerTRT'de Beşiktaş iddiası: Galatasaray'ı geçer

PUAN DURUMU

Henüz 5 maça çıkan siyah-beyazlılar, topladığı 9 puanla 10. Sırada yer alıyor. Sadece 2 puanı bulunan Kocaelispor ise ligin son sırasında kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Spor
Fenerbahçe maçı öncesi TFF'ye kritik başvuru
Fenerbahçe maçı öncesi TFF'ye kritik başvuru
Galatasaray'da sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı: Takımdan ayrılabilir
Galatasaray'da sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı: Takımdan ayrılabilir