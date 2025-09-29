Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu: Sergen Yalçın kararını verdi
Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK
MHK’nin kararıyla karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ile Deniz Caner Özaral yapacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Mücadelenin başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. İşte ilk 11’ler:
Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham.
Kocaelispor: Jovanovic, Djiksteel, Syrota, Balogh, Muharrem, Keita, Show, Tayfur, Rivas, Churlinov, Petkovic.
TRT'de Beşiktaş iddiası: Galatasaray'ı geçer
PUAN DURUMU
Henüz 5 maça çıkan siyah-beyazlılar, topladığı 9 puanla 10. Sırada yer alıyor. Sadece 2 puanı bulunan Kocaelispor ise ligin son sırasında kaldı.