Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu: Sergen Yalçın kararını verdi

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

MHK’nin kararıyla karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ile Deniz Caner Özaral yapacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Mücadelenin başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. İşte ilk 11’ler:

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham.

Kocaelispor: Jovanovic, Djiksteel, Syrota, Balogh, Muharrem, Keita, Show, Tayfur, Rivas, Churlinov, Petkovic.

PUAN DURUMU

Henüz 5 maça çıkan siyah-beyazlılar, topladığı 9 puanla 10. Sırada yer alıyor. Sadece 2 puanı bulunan Kocaelispor ise ligin son sırasında kaldı.