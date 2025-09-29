TRT'de Beşiktaş iddiası: Galatasaray'ı geçer

TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Galatasaray'ın son performansını ve yönetim politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Özellikle Başkan Dursun Özbek'e yönelik ifadeleri dikkat çeken Çilingiroğlu, takımın fiziksel yetersizliğinden kadro mühendisliğine kadar birçok konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"SORUMLU DURSUN ÖZBEK"

Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde konuşan Çilingiroğlu, takımın direncine dair şüphelerini dile getirdi.

“Galatasaray, Liverpool maçında direnecek ama bu mücadele Uğurcan ile Liverpool oyuncuları arasında geçecek gibi görünüyor” diyen yorumcu, Singo’nun performansını beğendiğini belirtti.

Barış Alper Yılmaz’a Suudi Arabistan’dan gelen yüksek maaş teklifine de değinen Çilingiroğlu, “Sahada yok, kafası parada kaldı. Bunun sebebi Başkan Dursun Özbek. Futboldan gelmediği için maaş dengesini bozdu” ifadelerini kullandı.

Kaya Çilingiroğlu Galatasaray'ı eleştirdi

"GALATASARAY KAYBETMEK İSTEDİ"

Alanyaspor karşısında alınan beraberliği de değerlendiren Çilingiroğlu, Galatasaray’ın sahada varlık gösteremediğini savundu. “Galatasaray resmen puan kaybetmek istedi. Fizik ve kondisyon sıfır. Bu halde Şampiyonlar Ligi’nde nasıl mücadele edeceksin?” diyerek takımın fiziksel yetersizliğine dikkat çekti.

Icardi’ye de göndermede bulunan yorumcu, “Klas gol atıyor deniyor ama Liverpool maçında atsın görelim. Oturduğu yerden 10 milyon Euro alıyor. Beni koy ben de atarım” dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TEHLİKESİ

Galatasaray’ın kadro yapısını da eleştiren Çilingiroğlu, yedek oyuncuların yetersizliğine vurgu yaptı. “Icardi ve Sane dökülüyor, Yunus’un sürekliliği yok, Barış Alper formsuz. Türkiye Ligi o kadar zayıf ki Galatasaray domine ediyor gibi gözüküyor ama bu yanıltıcı” ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır’ın kalitesini öven Çilingiroğlu, 33 milyon Euro’luk değer biçmenin abartılı olduğunu savundu. İlkay Gündoğan’ın performansını da eleştiren yorumcu, “Futbolu bırakmış gibi. Nerede koşan, atlet futbolcu? Geçen sene AZ Alkmaar’dan yediğin 7 golü unuttun mu?” diyerek geçmişten ders alınmadığını belirtti.

BEŞİKTAŞ İDDİASI

Son olarak Süper Lig’deki rekabete değinen Çilingiroğlu, Beşiktaş’ın olası bir çıkış yakalaması durumunda Galatasaray’ı geride bırakabileceğini öne sürerek "Eğer Beşiktaş bir çıkışa geçerse Galatasaray'ı geçer" dedi. Bu iddialı çıkışı sosyal medyada gündem oldu.