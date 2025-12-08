Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu: Rafa Silva kararı
Beşiktaş - Gaziantep FK maçına artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Sergen Yalçın, Rafa Silva'ya şans vermedi.
Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. VAR koltuğunda ise Halil Umut Meler oturacak.
RAFA SILVA YOK
Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Siyah-beyazlılarda antrenmanlara katılan ve kadroya alınması beklenen Rafa Silva’ya görev verilmedi.
İŞTE İLK 11’LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal
Muhtemel Gaziantep FK: Burak, Tayyip Talha, Semih, Arda, Perez, Ndiaye, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo