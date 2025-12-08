Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu: Rafa Silva kararı

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. VAR koltuğunda ise Halil Umut Meler oturacak.

RAFA SILVA YOK

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Siyah-beyazlılarda antrenmanlara katılan ve kadroya alınması beklenen Rafa Silva’ya görev verilmedi.

İŞTE İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal

Muhtemel Gaziantep FK: Burak, Tayyip Talha, Semih, Arda, Perez, Ndiaye, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo