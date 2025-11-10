Beşiktaş'ı karıştıracak Rafa Silva iddiası

Beşiktaş'ı karıştıracak Rafa Silva iddiası
Yayınlanma:
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın teknik direktör Sergen Yalçın'la ipleri kopardığı ileri sürüldü.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe başlamasının ardından Rafa Silva'nın grafiğinde de düşüş görülmüştü.

Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçından önce Rafa Silva için yaptığı konuşma da dikkat çekmişti. Yalçın, "Rafa Silva bizim çok önemli oyuncumuz ama son performansları beklentinin çok altında kaldı" demişti.

Rafa Silva, Beşiktaş'ın Antalyaspor maçının kadrosuna da alınmamıştı. Portekizli futbolcunun sakat olduğu iddia edilmişti.

Serdal Adalı soluğu Rafa Silva'nın yanında aldıSerdal Adalı soluğu Rafa Silva'nın yanında aldı

"SERGEN YALÇIN OLDUĞU SÜRECE OYNAMAK İSTEMİYOR"

Rafa Silva ile ilgili ortaya çarpıcı bir iddia atıldı.

Socrates'ten Övünç Özdem Rafa Silva ile Sergen Yalçın arasındaki bağların koptuğunu ileri sürdü. Ödem, "Rafa, Sergen Yalçın teknik direktör olarak kaldığı sürece Beşiktaş'ta forma giymeyi istemiyor" iddiasında bulundu.

2024/11/08/hbbjk.jpgRafa Silva, geçen sezon Beşiktaş'ın en başarılı oyuncusuydu.

Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 65 karşılaşmada 23 kez fileleri havalandırırken 15 de asist yaptı.

Yıldız oyuncuya Arap kulüplerinin de talip olduğu ileri sürülüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

