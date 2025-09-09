Beşiktaş'a müjde: 2 transfer hakkı kazandı

Siyah-beyazlılar, transfer döneminde Alman ekibi Schalke 04'ten genç futbolcu Taylan Bulut'u 6 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş, oyuncunun yerli statüde oynaması için TFF'ye başvuruda bulundu ve Kartal'a yanıt geldi.

YERLİ STATÜDE OYNAYACAK

Beşiktaş'ın yaptığı başvuruya olumlu cevap geldi.

Taylan Bulut, Beşiktaş'ta yerli statüde oynamaya hak kazandı.

Böylece Beşiktaş, 22 yaş kontenjanına iki transfer daha yapabilme hakkına sahip oldu.

TAYLAN BULUT KARİYERİ

Taylan Bulut, futbol kariyerine 2010’da Germania Dürwiß altyapısında başladı. 2013‑2020 yılları arasında Bayer Leverkusen’de, 2020‑2024 döneminde ise Schalke 04 altyapılarında forma giydi. 2024'te Schalke A takıma yükselerek profesyonel adımları atmaya başladı.

Schalke 04 formasıyla 2. Bundesliga’daki ilk maçına 19 Mayıs 2024’te Greuther Fürth karşısında çıktı. Devam eden sezonda ligde 24, toplamda ise 27 maçta görev aldı; 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Boyu 1.88 metre olan Bulut, fiziksel gücüyle dikkat çekiyor; sağ bek yanı sıra stoper ve ön libero pozisyonlarında da görev alabiliyor.