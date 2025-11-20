Beşiktaş'a İngiliz sol açık: İstanbul'a geldi

Beşiktaş'a İngiliz sol açık: İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın ara transfer için çalışmalarını sürdürürken, listesindeki İngiliz futbolcunun İstanbul'a geldiği belirtildi.

Beşiktaş'ın ara transferde listesinde bulunan İngiliz futbolcu Jadon Sancho'yu İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı.

Fanatik'in İngiliz basınına dayandırdığı habere göre Jadon Sancho, transfer değerlendirmesinde bulunmak için İstanbul'a geldi.

Bonservisi Manchester Uİnited'ta olan, Aston Villa'da ise kiralık oynayan 24 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'den ayrılmak istediği ve transfer olasılıklarını görüşmek için geldiği ileri sürüldü.

2024/11/08/hbbjk.jpgAston Villa'nın kiralık anlaşmasını ocak ayında sonlandırmaya sıcak baktığı, Manchester United'ın da bonservisini vermeye hazır olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ DAHA ŞANSLI

Manchester United'tan önce Chelsea'ye, sonra da Aston Villa'ya kiralık olarak gönderilen Sancho'nun beklediğini bulamadığı ve kariyerinde yeni bir başlangıç yapmayı planladığı da haberde yer aldı.

Sancho'ya Arap kulüplerinin de talip olduğu ileri sürüldü. Ancak İngiliz futbolcunun şu anda Avrupa futbolundan kopmak istemediği, bu nedenle Beşiktaş'ın bu transferde daha şanslı olduğu iddia edildi.

Sol açık olarak görev yapan Sancho, bu sezon Aston Villa'da sadece 8 maçta görev yapabildi. Geçen sezon ise yine kiralık olarak formasını giydiği Chelsea'de 42 maçta 5 gol atıp, 9 asist yapmıştı.

