Beşiktaş ve Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı
Yayınlanma:
Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımda da hazırlıklar tamamlandı.

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı.

YAKLAŞIK 1 SAATLİK ANTRENMAN

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

2024/11/08/hbbjk.jpg

Isınma koşularıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girdi.

Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a sert tepkiTrabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a sert tepki

FENERBAHÇE'DE DE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

2024/11/08/hbfb.jpg

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki idmana ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, taktiksel ve bireysel çalışmalarla derbi hazırlıklarını noktaladı.

Fenerbahçeli oyuncular antrenmanın ardından kampa girdi.

DERBİNİN HAKEMİ ALİ YILMAZ

Derbiyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Yılmaz'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Spor
Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a sert tepki
Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a sert tepki
Galatasaray 2 farkla kaybetti
Galatasaray 2 farkla kaybetti
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için açıklama
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için açıklama