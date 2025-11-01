Beşiktaş ve Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı.

YAKLAŞIK 1 SAATLİK ANTRENMAN

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girdi.

FENERBAHÇE'DE DE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki idmana ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, taktiksel ve bireysel çalışmalarla derbi hazırlıklarını noktaladı.

Fenerbahçeli oyuncular antrenmanın ardından kampa girdi.

DERBİNİN HAKEMİ ALİ YILMAZ

Derbiyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Yılmaz'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.