Beşiktaş transferi açıkladı: 3 yıllık imza atıldı

Yayınlanma:
Beşiktaş, Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Juventus forması giyen Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

STATTA İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Oyuncu için Tüpraş Stadyumu’nda imza töreni düzenlenirken Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bizzat katıldı.

Transfere dair Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tiago Djalo’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

tiago-djalo.jpg
Tiago Djalo ve Serdal Adalı

17 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezonu Porto’da kiralık olarak geçiren Tiago Djalo, forma giydiği 17 maçta 2 gol kaydetti.

Tiago Djalo Beşiktaş için geliyor: İstanbul'da olacağı saat belli olduTiago Djalo Beşiktaş için geliyor: İstanbul'da olacağı saat belli oldu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

