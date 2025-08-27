Beşiktaş transferi açıkladı: 3 yıllık imza atıldı
Beşiktaş, Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Juventus forması giyen Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
STATTA İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Oyuncu için Tüpraş Stadyumu’nda imza töreni düzenlenirken Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bizzat katıldı.
Transfere dair Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tiago Djalo’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
17 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ
Geçtiğimiz sezonu Porto’da kiralık olarak geçiren Tiago Djalo, forma giydiği 17 maçta 2 gol kaydetti.
