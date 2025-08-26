Tiago Djalo Beşiktaş için geliyor: İstanbul'da olacağı saat belli oldu
Beşiktaş, Juventus forması giyen Tiago Djalo'nun İstanbul'a geleceğini resmen açıkladı.
3.5 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA SAĞLANDI
Siyah-beyazlılar, 3.5 milyon euro karşılığında Juventus ile anlaşma sağladı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbolcu Tiago Djalo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir.
Tiago Djalo’yu taşıyan uçak bu akşam 19.00’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır'' ifadeleri yer aldı.
2023 YILINDA 47 MAÇ KAÇIRDI
25 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaş'a imza atmadan önce detaylı sağlık kontrolünden geçecek.
Djalo, 2023 yılında yaşadığı çapraz bağ sakatlığından dolayı 47 maç kaçırmıştı.
Sağlık kontrolünde pürüz çıkmaması durumunda Beşiktaş, oyuncuyla 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.
GEÇEN SEZON PORTO'DA OYNADI
Geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren Djalo, süre aldığı 17 maçta 2 gol attı.