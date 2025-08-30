Beşiktaş Solskjaer'i resmen açıkladı

Yayınlanma:
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığını KAP'a açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Beşiktaş’tan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi 30.08.2025 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.

SERGEN YALÇIN İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Norveçli teknik adamın ayrılığı sonrası elini çabuk tutan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. Dün akşam Nevzat Demir Tesisleri’ne gelen Sergen Yalçın önce yönetim daha sonrasında da futbolcularla bir toplantı yaptı. Beşiktaş ile Sergen Yalçın arasında resmi imzaların bugün atılması ve resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'da krizi çıkaran ismi açıkladı: Okan Buruk yumruk yemeyi göze aldıGalatasaray'da krizi çıkaran ismi açıkladı: Okan Buruk yumruk yemeyi göze aldı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

