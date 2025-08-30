Galatasaray'da krizi çıkaran ismi açıkladı: Okan Buruk yumruk yemeyi göze aldı

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 21.30’da başlayacak.

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken teknik direktör Okan Buruk’un Barış Alper Yılmaz kararı belli oldu. Buruk’un oyuncusunu korumak adına maçta oynatmayacağı kaydedildi.

Barış Alper Yılmaz krizinde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Ali Naci Küçük, oyuncunun menajeri Tuncay Maldan’a yüklendi. Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Barış Alper, Galatasaray'da kalır. Şampiyonlar Ligi listesinin UEFA'ya teslim edilmesine 96 saatten az bir zaman kaldı. Bu noktada Galatasaray, Barış Alper'i satsa kime gidecek, kimi alacak?"

“TUNCAY MALDAN BU KRİZİ ÇIKARAN İSİM”

"Barış Alper'in temsilcisi Tuncay Maldan işleri birbirine sokan, bu krizi çıkaran isim. Hafta başında Okan Buruk ile görüşmek istedi. Okan hoca ise 'Görüşeceğimiz bir şey yok. Ne konuşulması gerekiyorsa Barış Alper ile konuştum' dedi. Konuyu kesip attı, hiç taviz vermedi."

“OKAN BURUK ÇOK GÜVENİYOR”

"Pazartesi günü Okan hoca, Barış Alper Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirdi. Barış'a Şampiyonlar Ligi'nde çok güvendiğini, ideal 11'in değişilmez bir parçası olacağını, Dünya Kupası da oynadıktan sonra üst düzey takımların masaya oturacağına inandığını dile getirdi. Oyuncusunu motive etmeye çalıştı."

“MİLLİ ARANIN ARDINDAN SAHADA OLACAK”

"Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı bir anlamda korumak adına Rizespor maçı kadrosuna almadı. Barış Alper milli aranın ardından Galatasaray forması ile yeniden sahada olacak."

“OKAN HOCA YUMRUK YEMEYİ GÖZE ALMIŞ”

"Okan hoca, Barış Alper için gerekirse Galatasaray taraftarından yumruk yemeyi göze almış durumda. Çünkü Okan hoca, takımdaki herkese babalık yapıyor. Babalar gerektiğinde oğullarına kol kanat gererler.