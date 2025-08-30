Galatasaray'da krizi çıkaran ismi açıkladı: Okan Buruk yumruk yemeyi göze aldı

Galatasaray'da krizi çıkaran ismi açıkladı: Okan Buruk yumruk yemeyi göze aldı
Yayınlanma:
Barış Alper Yılmaz krizi için konuşan Ali Naci Küçük, oyuncunun menajerine yüklendi. Küçük ayrıca Okan Buruk'un kararını açıkladı.

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 21.30’da başlayacak.

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken teknik direktör Okan Buruk’un Barış Alper Yılmaz kararı belli oldu. Buruk’un oyuncusunu korumak adına maçta oynatmayacağı kaydedildi.

Barış Alper Yılmaz krizinde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Ali Naci Küçük, oyuncunun menajeri Tuncay Maldan’a yüklendi. Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Barış Alper, Galatasaray'da kalır. Şampiyonlar Ligi listesinin UEFA'ya teslim edilmesine 96 saatten az bir zaman kaldı. Bu noktada Galatasaray, Barış Alper'i satsa kime gidecek, kimi alacak?"

“TUNCAY MALDAN BU KRİZİ ÇIKARAN İSİM”

"Barış Alper'in temsilcisi Tuncay Maldan işleri birbirine sokan, bu krizi çıkaran isim. Hafta başında Okan Buruk ile görüşmek istedi. Okan hoca ise 'Görüşeceğimiz bir şey yok. Ne konuşulması gerekiyorsa Barış Alper ile konuştum' dedi. Konuyu kesip attı, hiç taviz vermedi."

“OKAN BURUK ÇOK GÜVENİYOR”

"Pazartesi günü Okan hoca, Barış Alper Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirdi. Barış'a Şampiyonlar Ligi'nde çok güvendiğini, ideal 11'in değişilmez bir parçası olacağını, Dünya Kupası da oynadıktan sonra üst düzey takımların masaya oturacağına inandığını dile getirdi. Oyuncusunu motive etmeye çalıştı."

“MİLLİ ARANIN ARDINDAN SAHADA OLACAK”

"Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı bir anlamda korumak adına Rizespor maçı kadrosuna almadı. Barış Alper milli aranın ardından Galatasaray forması ile yeniden sahada olacak."

“OKAN HOCA YUMRUK YEMEYİ GÖZE ALMIŞ”

"Okan hoca, Barış Alper için gerekirse Galatasaray taraftarından yumruk yemeyi göze almış durumda. Çünkü Okan hoca, takımdaki herkese babalık yapıyor. Babalar gerektiğinde oğullarına kol kanat gererler.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Spor
Beşiktaş Sergen Yalçın'ı açıkladı
Beşiktaş Sergen Yalçın'ı açıkladı
Fenerbahçe'deki fiyaskoyu açıkladı
Fenerbahçe'deki fiyaskoyu açıkladı
Galatasaray'ın eski başkanı Fenerbahçe'de seçimi kimin kazanacağını açıkladı
Galatasaray'ın eski başkanı Fenerbahçe'de seçimi kimin kazanacağını açıkladı