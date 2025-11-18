Beşiktaş Saka ile anlaştı: Resmen açıklandı

Beşiktaş Saka ile anlaştı: Resmen açıklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Saka Su, Beşiktaş'ın resmi su sponsoru oldu. Siyah-beyazlılar anlaşmayı resmen açıkladı.

Beşiktaş, Saka Su ile yaptığı anlaşmayı duyurdu.

Saka Su, Beşiktaş'ın resmi su sponsoru oldu.

2024/11/08/hbbjk.jpg

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, DyDo Drinco'nun markası olan Saka Su ile su tedariği sağlamak üzere sponsorluk anlaşması imzaladı.

22.jpg
Beşiktaş'ın su sponsoru değişti

Yüksek pH değeri ve doğal mineral yapısıyla Türkiye’nin önde gelen markalarından Saka Su, yapılan iş birliği kapsamında 2025–2026 sezonunda Kulübümüzün tüm branşlarının resmi su sponsoru olarak kulübümüze destek verecek.

BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ DURUMU

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 20 puan topladı.

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, 6. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kilauea Yanardağı’nda cehennem görüntüleri: 450 metre püskürttüğü lavlar sel oldu aktı
Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?
Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Spor
Başkan Harun Demir isyan etti: İnsanlık suçudur
Başkan Harun Demir isyan etti: İnsanlık suçudur
Ertem Şener 'Bir bomba vereyim' diyerek Galatasaray’ın ciddi olarak görüştüğü yıldızı açıkladı
Ertem Şener 'Bir bomba vereyim' diyerek Galatasaray’ın ciddi olarak görüştüğü yıldızı açıkladı