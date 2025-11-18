Beşiktaş Saka ile anlaştı: Resmen açıklandı

Beşiktaş, Saka Su ile yaptığı anlaşmayı duyurdu.

Saka Su, Beşiktaş'ın resmi su sponsoru oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, DyDo Drinco'nun markası olan Saka Su ile su tedariği sağlamak üzere sponsorluk anlaşması imzaladı.

Yüksek pH değeri ve doğal mineral yapısıyla Türkiye’nin önde gelen markalarından Saka Su, yapılan iş birliği kapsamında 2025–2026 sezonunda Kulübümüzün tüm branşlarının resmi su sponsoru olarak kulübümüze destek verecek.