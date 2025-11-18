Beşiktaş Saka ile anlaştı: Resmen açıklandı
Saka Su, Beşiktaş'ın resmi su sponsoru oldu. Siyah-beyazlılar anlaşmayı resmen açıkladı.
Saka Su, Beşiktaş'ın resmi su sponsoru oldu.
KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz, DyDo Drinco'nun markası olan Saka Su ile su tedariği sağlamak üzere sponsorluk anlaşması imzaladı.
Yüksek pH değeri ve doğal mineral yapısıyla Türkiye’nin önde gelen markalarından Saka Su, yapılan iş birliği kapsamında 2025–2026 sezonunda Kulübümüzün tüm branşlarının resmi su sponsoru olarak kulübümüze destek verecek.
BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ DURUMU
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 20 puan topladı.
Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, 6. sırada yer alıyor.