Beşiktaş öyle bir futbolcuyla anlaştı ki golü yok asisti yok Emirhan İlhan'ın yedeği
Beşiktaş'ın bonservisi Inter'de olan, Torino'da kiralık oynayan Arnavut futbolcu Kristjan Asllani'yi transfer ettiği belirtildi. Hatta futbolcunun bu akşam geleceği de belirtildi. Ancak bu futbolcunun son maçlarda eski Beşiktaşlı Emirhan'ın yedeği olduğu, bu sezon golü ve asistinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Transfer yapamadığı için eleştirilen, bunun üzerine çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın Torino'da forma giyen Arnavut futbolcu Kristjan Asllani'yle anlaştığı belirtildi. Futbolcunun bu akşam geleceği de ileri sürüldü.

2024/11/08/hbbjk.jpgFanatik'teki habere göre; Inter'in sezon başında Torino'ya kiraladığı Kristjan Asllani'nin sözleşmesinin feshedilmesi ve Beşiktaş'a katılması bekleniyor.

EMİRHAN İLK 11'DE ASLLANI YEDEK

Kristjan Asllani, Empoli'den 2022'de Inter'e transfer oldu.
23 yaşındaki futbolcu Inter'de ilk 11'de yer bulmakta zorlandı.

Beşiktaş'ın ilk transferi İstanbul'a geldiBeşiktaş'ın ilk transferi İstanbul'a geldi

2022-2023'te 20 lig maçı oynadı ama sadece 5'inde ilk 11'e girebildi.
Bir sezon sonra 6'sı ilk 11'de 23 maçta forma giydi.
Daha sonraki sezonda 10'u ilk 11'de 22 maçta oynadı.
Bu sezon başında da bir başka Serie A takımı Torino'ya kiralandı.
Torino'da 16 maçta oynadı ama ne gol attı, ne de asist yapabildi.
Serie A'da kötü günler geçiren ve 23 puanla 16. sırada bulunan Torino'da da ilk 11'deki yerini kaybetti. Eski Beşiktaşlı Emirhan İlkhan ilk 11 oynarken, son 6 maçta ya yedek kaldı, ya kadroya giremedi.

