Ertuğrul Sağlam Zonguldak’ta!

Son olarak Kocaelispor'u çalıştıran eski milli futbolcu ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam, memleketi Zonguldak'ta ortaya çıktı.

Zonguldak İmza'daki habere göre; Ertuğrul Sağlam, Karadeniz Ereğli ilçesinde belediye başkanı Halil Posbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Erzincan ayağa kalktı: Ersun Yanal nasıl bir destekte bulundu

Ziyareti başkan Posbıyık duyurdu. Posbıyık, şu ifadeleri kullandı:

“Ereğlimizin gururu, Türk futbolunun önemli isimlerinden Ertuğrul Sağlam, kıymetli ağabeyi Hüseyin Sağlam, Ayça Sude Sağlam ve Kdz. Ereğli Belediyespor Kulübü yöneticisi Abdulkerim Sağlam’a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

İlçemizi her zaman en iyi şekilde temsil eden Ertuğrul Sağlam’a, ayrıca milli takımımızın formasını hediye ederek bizleri onurlandırdığı için şükranlarımı sunuyorum.

Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için kendilerine teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.”

BURSASPOR'U ŞAMPİYON YAPMIŞTI

56 yaşındaki Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş'ta da forma giymiş, milli takımda da 27 kez yer alıp 11 gol atmıştı.

Futboldan sonra teknik direktörlüğe başlayan Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş'ın yanı sıra Samsunspor, Kayserispor, Bursaspor, Eskişehirspor, Yeni Malatyaspor, Traktör ve Kocaelispor'da çalıştı.

Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'a tarihindeki tek Süper Lig Şampiyonluğunu kazandırdı.