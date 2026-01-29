Fenerbahçeliler el attı Erzincan ayağa kalktı: Ersun Yanal nasıl bir destekte bulundu

TFF 2. Lig takımı Erzincanspor'da yönetimin değişmesinin ardından tüm borçlar ödenirken, Fenerbahçe'nin ve milli takımın eski hocası Ersun Yanal da Erzincan'da ortaya çıktı.

24 Erzincanspor'da Fenerbahçelilerin göreve gelmesiyle birlikte Ersun Yanal'ın da şehre gelmesi dikkat çekti.

Evrensel'den Alper Kaya, Erzincan'daki değişimi anlatırken, Ersun Yanal'a da değindi.

Kaya, "28 Aralık 2025’te oynanacak olan Seza Çimento Elazığspor maçı öncesi Erzincansporlu futbolcular bir açıklama yapmış, alacaklarını alamadıkları için maça çıkmak istemediklerini belirtmişlerdi. Keza o hafta içi pek çok futbolcu sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmıştı. En nihayetinde Erzincan temsilcisi o maça çıktı, hatta bir puan da aldı. Bu üzücü ve gerçekten utandırıcı durumun üzerinden çok değil birkaç gün geçtikten sonra 24 Erzincanspor’da yönetim değişti. Başkanlık koltuğu için iş insanı Ramazan Kıran ve siyaset dünyasının yakından tanıdığı Emir Sarıgül gibi isimlerin adı geçerken; İstanbul Fenerbahçeliler Derneği Başkanı olan ve Ali Koç’un yönetim kurulunda da yer alan, eski MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Alaattin Yavuz Güneş kulübün başkanlık koltuğuna oturdu. Hatta Yavuz Güneş’in yanı sıra Fenerbahçe camiasının yakından tanıdığı, kulübün eski idari menajeri Volkan Ballı da Anagold 24 Erzincanspor as başkanı oluverdi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra, 13 Ocak’ta, yerel basında yapılan haberlere göre kulübün 31 Aralık 2025’e dek birikmiş olan bütün borçları ödendi" diye yazdı.

"ERSUN YANAL NASIL BİR DESTEKTE BULUNDU?"

22 Ocak'ta Ersun Yanal'ın bir konferans için kente geldiğini belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Yerel basındaki haberlere göre, Erzincanspor’un başkanı Alaattin Yavuz Güneş, as başkanı Volkan Ballı ve Ersun Yanal; Erzincan Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Demirbaş, bu buluşmada verdiği demeçte, “Zorlu süreçte 24 Erzincanspor’un yanında duran Ersun Yanal’a teşekkür ederiz. Hocamızın katkılarıyla 24 Erzincanspor’un çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullanırken; Ersun Yanal da kulübün başkanı Alaattin Yavuz Güneş ve as başkanı Volkan Ballı ile uzun süredir yakın bir çalışma ilişkisi içinde olduklarını belirtip “Bu yönetimin başarılı olması için elimden gelen katkıyı sunacağım” ifadelerini kullanmış.

Keza Volkan Ballı’nın da Alaattin Yavuz Güneş’in de yaptığı açıklamalarda kulübe verdiği destek için Ersun Yanal’a teşekkür ettikleri görülüyor.

Aradan iki gün geçtikten sonra, 24 Ocak’ta oynanan Altınordu maçını Erzincan temsilcisi 2-0 kazandı ve galibiyet yemeği sırasında Ersun Yanal’ın da yemekte olduğu kameralara yansıdı.

Bilindiği kadarıyla, Ersun Yanal’ın kulüpte resmî bir görevi yok. Seçim sürecinde de yönetimin listesinde yer almıyordu. Kulübe tam olarak nasıl bir destekte bulundu da bölgedeki gazeteciler bile ona teşekkür etme gereği duydu; anlamak zor. Doğum yeri Erzincan değil, futbolculuk geçmişinde Ege Bölgesi’nden bile dışarı çıkmamış bir isim… Erzincan ile tek bağının Fenerbahçe döneminden tanıdığı Volkan Ballı ve Alaattin Yavuz Güneş olduğu aşikâr.

Ersun Yanal, 24 Erzincanspor’da tam olarak nasıl bir konumda bulunuyor ve kulübün gelecek planlarında nasıl konumlanıyor? Şeffaflığı esas edinmiş bir yönetim, bunu açıklamalı. Aksi takdirde Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı’nın tam olarak ne için Ersun Yanal’a teşekkür ettiği ve Ersun Yanal’dan nasıl katkılar beklediği sorusu, hep bir soru işareti olarak kalacak."