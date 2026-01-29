Amedspor'a veda etti

Amedspor'un karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

Süper Ligi bıraktı Amedspor'la anlaştı

Fernando Andrade, geçen sezonun devre arasında Sakaryaspor'dan transfer edilmişti.

Amedspor formasını 30 maçta giyen futbolcu, 3 de gol attı.

MESAJI DUYGULANDIRDI

Güneydoğu Ekspres'teki habere göre; Fernando mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Bu formayla bir yıldan fazla süren çalışma, özveri ve gelişim sürecinin sonuna geldik. Sahada olduğum her dakika bu forma için elimden gelenin hep en iyisini yapmaya çalıştım.

Bu süreçte bana verdiği tüm destekler için Amedspor camiasına, yönetimimize, takım arkadaşlarıma, personele ve taraftarlara teşekkür ederim. Umarım hepimiz için her şeyin en güzeli olur.”

Fernando'nun mesajı taraftarları duygulandırdı.

Yeşil kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada oyuncuya teşekkür ederek başarı mesajları yağdırdı.