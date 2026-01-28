Süper Ligi bıraktı Amedspor'la anlaştı

Yayınlanma:
Süper Lig takımı Kocaelispor'dan ayrılan Ukraynalı futbolcunun TFF 1. Lig takımı Amedspor ile anlaştığı belirtildi.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor'un Kocaelispor'da forma giyen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Syrota ile anlaştığı belirtildi.
Kocaeli Barış Gazetesi'nden Hamza Pınar'ın haberine göre yeşil siyahlı ekipte kiralık olarak forma giyen Oleksandr Syrota ile yollar ayrıldı. Ukraynalı futbolcu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed ile anlaşmaya vardı.

Kocaelispor idmanına taraftar baskını

Syrota sezon başında İsrail'in Maccabi Haifa takımından geldiği Kocaelispor'da 8 maçta forma giydi.
Defansta görev yapan futbolcu, önceki sezon ise Dinamo Kiev'de ise 19 maçta oynadı.

KOCAELİSPOR KANATLARA TRANSFER YAPACAK

Bu ayrılıkla birlikte Kocaelispor'un yabancı kontenjanında eksiklik oluştuğu belirtildi.
Yönetimin, teknik direktör Selçuk İnan’ın raporu doğrultusunda bu kontenjanı özellikle kanat bölgesinde kullanacağı öğrenildi. Transfer çalışmalarının sürdüğü, kısa süre içinde de bir futbolcunun kadroya katılacağı ileri sürüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

