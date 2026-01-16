Kocaelispor idmanına taraftar baskını

Kocaelispor idmanına taraftar baskını
Yayınlanma:
Trabzonspor'u konuk edecek Kocaelispor'da hazırlıklar devam ediyor. Taraftar grubu Hodri Meydan, tesislere gelerek takıma destek verdi.

Süper Lig’in 19. haftasında Kocaelispor sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 18 Ocak Pazar günü Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 17.00’de başlayacak.

TARAFTARLAR ANTRENMANA AKIN ETTİ

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam eden yeşil-siyahlılara taraftarlardan sürpriz geldi. Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan, tesislere gelerek takıma destek verdi.

Takıma güvendiklerini belirten taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.

“RAKİBİN ARTILARINI BİLİYORUZ”

Trabzonspor maçına dair konuşan Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, "Biz rakibin artılarını, güçlü olduğu tarafları biliyoruz, analiz ediyoruz. Aynı zamanda takımıma da güveniyorum. Bugüne kadar yaptığımız gibi, doğru bir planla, doğru bir oyunla rakip kadar koştuğumuz, mücadele ettiğimiz bir maç oynarsak inşallah buradan da kazanarak çıkarız" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

