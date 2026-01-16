Galatasaray ödemeyi yaptı: UEFA sıkıntısından kurtuldu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da gözler UEFA’ya gönderilecek finansal belgelere çevrilirken, konuya dair herhangi bir sıkıntı kalmadı.

ÖDEMELER YAPILDI, BORÇSUZLUK KAĞIDI ALINDI

Sabah’ta yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, teknik ekip, futbolcular ve bonservis taksitleri için 30 milyon euroluk bir ödeme gerçekleştirdi.

Yönetimin, tüm takıma borçsuzluk kağıdı imzalattığı kaydedildi. Sarı-kırmızılılar, bugün (16 Ocak Cuma) UEFA’ya resmi belgeleri gönderecek.

HEDEF ATLETICO MADRID GALİBİYETİ

Ödemelerin tamamlanması takımda da havayı pozitif yönde etkiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, galibiyet alarak Süper Kupa sonrası kendisini affettirme peşinde.

GALATASARAY – ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?

21 Ocak Çarşamba günü Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray – Atletico Madrid maçı TSİ 20.45’te başlayacak.



