Osimhen kararı kızdırdı: Galatasaray'dan son maç için özel plan

Afrika Uluslar Kupası'nda penaltı atışları öncesi Osimhen'i oyundan alan Nijerya, Fas'a elendi. Bu karar taraftarların tepkisine neden oldu. Nijerya, üçüncülük maçında Mısır ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray son düdüğün ardından özel uçakla oyuncuyu İstanbul'a getirecek.