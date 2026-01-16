Osimhen kararı kızdırdı: Galatasaray'dan son maç için özel plan
Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında Nijerya ile Fas karşı karşıya geldi. Prens Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatmalar golsüz eşitlikle sona erdi.
Seri penaltı atışlarında Fas, Nijerya’ya karşı 4-2’lik üstünlük kurmayı başardı. Galibiyeti getiren penaltıyı Fenerbahçeli En Nesyri kaydetti.
NİJERYA YARI FİNALDE ELENDİ
Öte yandan Nijerya’daki Victor Osimhen kararı tartışma konusu oldu. Yıldız futbolcu penaltı atışlarından hemen önce oyundan alındı. Yerine Trabzonspor’dan Paul Onuachu dahil oldu.
OSIMHEN KARARI KIZDIRDI
Victor Osimhen’in oyundan alınmasının ardından penaltıların kaybedilmesi Nijerya’da tepkileri beraberinde getirdi.
GALATASARAY’DAN MISIR MAÇI İÇİN ÖZEL PLAN
Nijerya ile Mısır, üçüncülük maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele 17 Ocak Cumartesi günü TSİ 19.00’da başlayacak. Karşılaşma öncesi özel uçak yollayan sarı-kırmızılılar, son düdüğün ardından Osimhen’i İstanbul’a getirecek.
ATLETICO MADRID MAÇINDA İLK 11’DE OLACAK
Oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Atletico Madrid maçının hazırlıklarına katılacak.