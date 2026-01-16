Osimhen kararı kızdırdı: Galatasaray'dan son maç için özel plan

Osimhen kararı kızdırdı: Galatasaray'dan son maç için özel plan
Afrika Uluslar Kupası'nda penaltı atışları öncesi Osimhen'i oyundan alan Nijerya, Fas'a elendi. Bu karar taraftarların tepkisine neden oldu. Nijerya, üçüncülük maçında Mısır ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray son düdüğün ardından özel uçakla oyuncuyu İstanbul'a getirecek.

Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında Nijerya ile Fas karşı karşıya geldi. Prens Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatmalar golsüz eşitlikle sona erdi.

Seri penaltı atışlarında Fas, Nijerya’ya karşı 4-2’lik üstünlük kurmayı başardı. Galibiyeti getiren penaltıyı Fenerbahçeli En Nesyri kaydetti.

NİJERYA YARI FİNALDE ELENDİ

Öte yandan Nijerya’daki Victor Osimhen kararı tartışma konusu oldu. Yıldız futbolcu penaltı atışlarından hemen önce oyundan alındı. Yerine Trabzonspor’dan Paul Onuachu dahil oldu.

OSIMHEN KARARI KIZDIRDI

Victor Osimhen’in oyundan alınmasının ardından penaltıların kaybedilmesi Nijerya’da tepkileri beraberinde getirdi.

GALATASARAY’DAN MISIR MAÇI İÇİN ÖZEL PLAN

Nijerya ile Mısır, üçüncülük maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele 17 Ocak Cumartesi günü TSİ 19.00’da başlayacak. Karşılaşma öncesi özel uçak yollayan sarı-kırmızılılar, son düdüğün ardından Osimhen’i İstanbul’a getirecek.

ATLETICO MADRID MAÇINDA İLK 11’DE OLACAK

Oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Atletico Madrid maçının hazırlıklarına katılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

