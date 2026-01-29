Kante transferinde yeni gelişme: Şartlar değişti


Fenerbahçe'de bitti denen Kante transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'dan Fransız oyuncunun transferine engel geldi. Al-Ittihad Sarı Lacivertlilerin teklifini reddetti

Fenerbahçe’nin uzun süredir gündeminde olan N’Golo Kante transferinde olumsuz gelişmeler yaşandı.
Sarı - Lacivertli taraftarlar Fransız yıldızın İstanbul'a gelmesini beklerken transfer çıkmaza girdi.
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Al-Ittihad, Fenerbahçe yönetiminin yaptığı teklifi geri çevirdi.

KANTE İSTANBUL'A GELMEK İSTİYOR

Fransız yıldızın Fenerbahçe’ye transfer olmak istediği, bu nedenle kulübüne kolaylık sağlanması için baskı yaptığı öne sürüldü. İstanbul'a gelmek isteyen Kante'nin kulüp yönetimine haber gönderdiği ortaya çıktı. Ancak şu ana kadar Al-Ittihad yönetiminden olumlu bir yanıt alınamadı.

PLAN DEĞİŞTİ

Fenerbahçeli yöneticilerin, Kante transferi için bir kez daha Al-Ittihad’ın kapısını çalacağı öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın talimatıyla teklifi 5 milyon euro daha artıran Sarı-lacivertliler, süreci son bir girişimle sonuçlandırmak istiyor.

2 GOL 1 ASİST YAPTI

Bu sezon Al-Ittihad formasıyla 25 maçta görev yapan N’Golo Kante, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
N’Golo Kante, 2025/26 sezonunda Al-Ittihad formasıyla şu ana kadar 21 resmi maçta görev aldı.
Bu maçlarda 1 gol kaydeden Fransız orta saha, özellikle Suudi Pro Ligi’nde takımın merkezdeki istikrar unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. kante22.jpg

  • Kulüp: Al-Ittihad (Suudi Arabistan)
  • Lig maçları: 13
  • Gol: 1
  • Asist: 0
  • AFC Şampiyonlar Ligi: 5 maç, gol katkısı yok
  • Kral Kupası: 2 maç
  • Süper Kupa: 1 maç
  • Toplam: 21 maç – 1 gol – 0 asist
  • Oynadığı süre toplam: 884 dakika
  • Ortalama maç başı süre: 42 dakika
  • Lig ortalama rating: 6.99
  • Savunma katkısı: Top kapma, alan daraltma ve rakip hücumları kesme konusunda hâlâ üst düzey.
  • Tecrübe: 34 yaşında olmasına rağmen oyunu okuma becerisiyle takımın orta sahada denge unsuru.
  • Liderlik: Genç oyunculara rehberlik eden, saha içinde disiplinli bir rol üstleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

