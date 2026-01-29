Serdal Adalı: Cumhuriyet Başsavcılığını göreve davet ediyorum

Serdal Adalı, istifa iddiaları sonrası çok sert konuştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 4 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. “Bunlar taraftarımızı ve camiamızı tahrik etme çabasıdır” diyen Adalı adeta isyan etti.

SAVCILIĞA ÇAĞRI YAPTI

Adalı, Beşiktaş hisseleriyle ilgili SPK tarafından verilen tarihi cezaya dikkat çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı’nı göreve davet etti ve, “Bu kadar büyük fiyat hareketlerinin kendi kendine gerçekleşmeyeceği malumdur. Kim varsa hesabı sorulmalı.” ifadelerini kullandı.

Başkan Adalı, kulübün mali geleceği için kritik olan Dikilitaş projesine şöyle değindi:

Satışlardan 400 milyon doların altında gelir elde edilmeyecek. Beşiktaş’ın payı %50, yani en az 200 milyon dolar.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Adalı, istifa tezahüratlarının kulübe zarar verdiğini vurguladı ve “İsyan çıkararak, istifa tezahüratlarıyla Beşiktaş dizayn edilemez. Bu yozlaşmayı bitirmek mecburiyetindeyiz. Yarın bütün Beşiktaşlılarla ‘Şampiyon Beşiktaş’ diye bağıracağız" dedi.

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ

Serdal Adalı konuşmasına şöyle devam etti:

Sergen Yalçın’a ve planlamamıza güveniyoruz.

Transferlerde kulüpler bırakmak istemedi veya çok para istediler. Beşiktaş’ı zarara uğratmaktansa transfer yapmayan başkan olarak anılmaya razıyım.

Bankalar Birliği’ne 32 milyon euro yatırdık, 71 milyon euro oyuncu satışı yaptık.

İlk hedefimiz Bankalar Birliği’nden çıkmak.

"ŞAHSİ SORUMLU OLSUN"

Tüzük değişikliği yapmadan gitmeyeceğim. Kimse gelirinden fazla borçlanamasın ve şahsi olarak sorumlu olsun.

Protestolar olabilir ama çocuklarımızın ayakları titremesin. Herkesi takımına destek olmaya çağırıyorum.