Beşiktaş'ın ilk transferi İstanbul'a geldi
Beşiktaş'la anlaşmaya varan Yasin Özcan, imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu 19 yaşındaki futbolcu Yasin Özcan, İstanbul'a geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'den tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen genç futbolcuyu kulüp personeli karşıladı.

"BEŞİKTAŞ'I İNŞALLAH HAK ETTİĞİ YERLERE GETİRECEĞİZ"

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Yasin Özcan, şu ifadeleri kullandı:

Takım için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Avrupa'ya gittim, tecrübe ettim ve şimdi geri dönüyorum. Öğrendiğim şeyleri en iyi şekilde burada uygulayacağım. Sahada yüzde 100'ümü vereceğim. Sergen Yalçın ile çalışacağım için çok heyecanlıyım. Beşiktaş'ı inşallah hak ettiği yerlere getireceğiz.

HAYALİ A MİLLİ TAKIM

Yasin, A Milli Takım'a yeniden seçilmeyi de en büyük hedeflerinden biri olarak açıkladı.

YASİN ÖZCAN KİMDİR?

Kasımpaşa altyapısında yetişen genç futbolcu, 90'ı Süper Lig olmak üzere lacivert-beyazlı formayı 94 kez sırtına geçirdi. Yasin, bu sezon yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu. Daha sonra Anderlecht'e kiralanan savunma oyuncusu, Belçika ekibinin formasını bu sezon 6 maçta terletti.

