Beşiktaş Kocaelispor karşısında: İlk 11 belli oldu
Yayınlanma:
Beşiktaş, Süper Lig'de 7. hafta maçında Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında bu akşam Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Ali Şansalan.

Siyah beyazlı takımın 6 maçta 3 galibiyeti, 2 yenilgisi bulunuyor. Kocaelispor ise 6 maçta 2 beraberlik alırken, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş'da sakatlıkları nedeniyle Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz bu maçta yok.

Kayserispor erteleme maçında statü gereğince forma giyemeyen yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut bu karşılaşmada oynayabilecekler.

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR İLK 11'LER

Karşılaşmaya Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın şu 11'i çıkarması bekleniyor:

Mert, Gökhan, Paulista, Felix, Jurasek, Cerny, Ndidi, Orkun, Silva, Toure, Abraham.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın muhtemel 11'i de şu şekilde:

Jovanovic, Balogh, Smolcic, Tayfur, Dijksteel, Muharrem, Habib, Show, Churlinov, Petkovic, Rivas.

