Beşiktaş iddialara dayanamadı: Teknik direktör açıklaması geldi

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta gündem yeni teknik direktör. Sportif direktörlüğe getirilen Önder Özen tarafından görüşmeler devam ederken flaş bir açıklama geldi.

"İDDİA EDİLEN İSİMLERE İTİBAR ETMEYİN"

Siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çalışmaların devam ettiğini belirtilirken kamuoyundaki isimlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar, Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Konuyla ilgili olarak yazılı ve görsel basınla sosyal medyada iddia edilen isimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörü belirlendiğinde detaylı bilgilendirme, kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.