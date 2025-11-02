Beşiktaş Fenerbahçe: İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş Fenerbahçe: İlk 11'ler belli oldu
Yayınlanma:
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İşte derbiye dair tüm detaylar...

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Osimhen'in pozisyonu penaltı mı? Eski hakemler açıkladıOsimhen'in pozisyonu penaltı mı? Eski hakemler açıkladı

DERBİNİN HAKEMİ ALİ YILMAZ

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak derbiyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Yılmaz'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

FENERBAHÇE NAMAĞLUP

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile namağlup olan iki takımdan birisi konumunda.

Ligde 10 maç oynayan sarı-lacivertliler, bu maçlarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı ve 22 puanla 3. sırada yer alıyor.

2024/11/08/hbbjk.jpg

BEŞİKTAŞ 5. SIRADA

Beşiktaş, 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı ve 17 puanla 5. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri:

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cerny, Rafa Silva, El Bilal-Toure, Abraham

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skrinar, Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Spor
Osimhen'in pozisyonu penaltı mı? Eski hakemler açıkladı
Osimhen'in pozisyonu penaltı mı? Eski hakemler açıkladı
Ne yaptın sen Arda Güler: Şapkadan tavşan çıkardı!
Ne yaptın sen Arda Güler: Şapkadan tavşan çıkardı!