Beşiktaş Fenerbahçe: İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

DERBİNİN HAKEMİ ALİ YILMAZ

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak derbiyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Yılmaz'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile namağlup olan iki takımdan birisi konumunda.

Ligde 10 maç oynayan sarı-lacivertliler, bu maçlarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı ve 22 puanla 3. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ 5. SIRADA

Beşiktaş, 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı ve 17 puanla 5. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri:

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cerny, Rafa Silva, El Bilal-Toure, Abraham

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skrinar, Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri