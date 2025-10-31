Beşiktaş Fenerbahçe derbisini kim kazanacak? Rakamlar ortaya çıktı

Süper Lig'in 11. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Türk futbolunun 2 devi pazar akşamı karşı karşıya gelecek.

Peki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kim kazanacak? Her ne kadar derbiler için "Üç ihtimalli" maç dense de geçmiş maçlardaki rakamlar bir gerçeği ortaya koyuyor.

Buna göre derbide ilk golün önemi çok büyük. Çünkü son 41 derbide öne geçen takım sadece 4 kez yenildi. 24 maçı kazanırken, 13 kez de berabere kaldı.

Bu da derbide ilk golü atan takımın kazanmak için avantajlı duruma geçtiğini gösterdi.

ÖNE GEÇEN TAKIMIN YENİLDİĞİ MAÇLAR

2011-12 sezonunda Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'deki maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise 2012-13 sezonunda Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle rakibine 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017-18 sezonunda Vodafone Park'taki karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Ligde 2022-23 sezonunda oynanan ve derbi tarihine geçen müsabakada Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.

FENERBAHÇE 23, BEŞİKTAŞ 16 MAÇTA ÖNE GEÇTİ

Son 41 karşılaşmada Fenerbahçe 23, Beşiktaş 16 maçta ilk golü attı.

Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 16 karşılaşmadan 8'ini kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken bir maçı ise puansız tamamladı.

Sarı lacivertli takım ise öne geçtiği maçların 16'sını kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.