Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi art arda müjde

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına çıkacak. 2 Kasım Pazar günü, Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan dev derbi saat 20.00’de başlayacak.

ALİ YILMAZ İLK DERBİSİNE ÇIKIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz kariyerinde ilk defa bir derbide görev alacak.

EDSON ALVAREZ’İN DURUMU İYİ

Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde çalışmalar devam ederken 2 güzel haber geldi. Son olarak oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Edson Alvarez’in durumunun iyi olduğu ve derbide forma giyebileceği kaydedildi.

SADETTİN SARAN’DAN PRİM KARARI

İlk derbi maçından galibiyetle ayrılmak isteyen Sadettin Saran ve yönetimi prim kararını verdi. Beşiktaş karşısında galip gelmeleri halinde Sadettin Saran’ın 1.5 milyon euro prim dağıtacağı aktarıldı.

PUAN DURUMU

Son haftalarda yükselen bir grafik çizen sarı-lacivertliler, 22 puanla 3. sırada yer alıyor. Kötü günler geçiren Beşiktaş ise 17 puanla 4. sırada.