Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe planı belli oldu

Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe planı belli oldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın oyun planı şekillendi.

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. 2 Kasım Pazar günü oynanacak olan derbi mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi art arda müjdeFenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi art arda müjde

Fenerbahçe derbisiyle beraber tekrar yükselişe geçmek isteyen siyah-beyazlılarda çalışmalar ara vermeden devam ediyor. Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmanlarda siyah-beyazlılar, alan savunması ve kompakt oyuna dair çalışmalar yapıyor.

2024/11/08/hbbjk.jpg

OYUN PLANI BELLİ OLDU

Derbiye artık az bir zaman kalırken teknik direktör Sergen Yalçın’ın da oyun planı şekillenmeye başladı. Deneyimli teknik adamın, rakibin merkezden oyun kurmayı engellemeyi ve arkaya atılan uzun toplarla hızlı hücuma çıkmayı hedeflediği kaydedildi.

fgklbgf.jpg

TAMMY ABRAHAM’A DESTEK

Sergen Yalçın’ın ayrıca rakip ceza sahası çevresinde daha fazla oyuncunun bulunarak Tammy Abraham’ın desteklenmesini planladığı aktarıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Spor
Zorbay Küçük krizi: TFF'nin başı büyük derde girecek
Zorbay Küçük krizi: TFF'nin başı büyük derde girecek
Dursun Özbek Osimhen anlaşmasını açıkladı: Gelecek para belli oldu
Dursun Özbek Osimhen anlaşmasını açıkladı: Gelecek para belli oldu