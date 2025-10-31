Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe planı belli oldu

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. 2 Kasım Pazar günü oynanacak olan derbi mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi art arda müjde

Fenerbahçe derbisiyle beraber tekrar yükselişe geçmek isteyen siyah-beyazlılarda çalışmalar ara vermeden devam ediyor. Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmanlarda siyah-beyazlılar, alan savunması ve kompakt oyuna dair çalışmalar yapıyor.

OYUN PLANI BELLİ OLDU

Derbiye artık az bir zaman kalırken teknik direktör Sergen Yalçın’ın da oyun planı şekillenmeye başladı. Deneyimli teknik adamın, rakibin merkezden oyun kurmayı engellemeyi ve arkaya atılan uzun toplarla hızlı hücuma çıkmayı hedeflediği kaydedildi.

TAMMY ABRAHAM’A DESTEK

Sergen Yalçın’ın ayrıca rakip ceza sahası çevresinde daha fazla oyuncunun bulunarak Tammy Abraham’ın desteklenmesini planladığı aktarıldı.