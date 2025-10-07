Beşiktaş çok rahat kazandı

Beşiktaş çok rahat kazandı
Yayınlanma:
London Lions'ı konuk eden Beşiktaş GAIN sahadan 99-73 galip geldi.

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş GAİN sahasında London Lions ile karşı karşıya geldi.

BJK GAİN Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede siyah-beyazlılar parkeden 99-73 galip ayrılmayı başardı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nasıl kaybedeceğini açıkladıGalatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nasıl kaybedeceğini açıkladı

DETAYLAR

Salon: BJK GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Milos Koljensic (Karadağ), Nick van den Broeck (Belçika)

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 12, Mathews 5, Anthony Brown 7, Vitto Brown 16, Zizic 17, Dotson 11, Kamagate 9, Yiğit Arslan 11, Lemar 11, Canberk Kuş

London Lions: Scott 13, Johnathan Williams 4, Rai 2, Phillip 12, Mcgusty 7, Adamu 14, Soluade, Fiyati 7, Lukosiunas 3, Deane Williams 8, Goodwin 3

1. Periyot: 26-15

Devre: 50-37

3. Periyot: 74-53

Beş faulle çıkan: 35.42 Johnathan Williams (London Lions)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
Spor
Abdülkerim Durmaz'dan Tedesco iddiası
Abdülkerim Durmaz'dan Tedesco iddiası
TFF açıkladı: Antrenmana katılmadı
TFF açıkladı: Antrenmana katılmadı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nasıl kaybedeceğini açıkladı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nasıl kaybedeceğini açıkladı