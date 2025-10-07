Beşiktaş çok rahat kazandı
Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş GAİN sahasında London Lions ile karşı karşıya geldi.
BJK GAİN Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede siyah-beyazlılar parkeden 99-73 galip ayrılmayı başardı.
DETAYLAR
Salon: BJK GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Milos Koljensic (Karadağ), Nick van den Broeck (Belçika)
Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 12, Mathews 5, Anthony Brown 7, Vitto Brown 16, Zizic 17, Dotson 11, Kamagate 9, Yiğit Arslan 11, Lemar 11, Canberk Kuş
London Lions: Scott 13, Johnathan Williams 4, Rai 2, Phillip 12, Mcgusty 7, Adamu 14, Soluade, Fiyati 7, Lukosiunas 3, Deane Williams 8, Goodwin 3
1. Periyot: 26-15
Devre: 50-37
3. Periyot: 74-53
Beş faulle çıkan: 35.42 Johnathan Williams (London Lions)
Kaynak:Haber Merkezi / AA