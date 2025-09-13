Beşiktaş Başakşehir'i 2-0 yendi
Yayınlanma:
U-19 Ligi'nde Beşiktaş, Rams Başakşehir'i ikinci yarıdaki gollerle devirdi.
Beşiktaş U-19 Akademi Takımı, U-19 PAF Ligi’nin beşinci hafta maçında Rams Başakşehir’i 2-0 mağlup etti.
Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesindeki habere göre; maça siyah-beyazlılar Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Asım Efe Işık, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Yusuf Mert Aydın, Ayaz Haktan Gülsüm, Kerem Nurhan, Kartal Cengizer, Ozan Sevim, Ali Pağda ve Tuna Baran Demir ilk on biriyle başladı.
Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci yarıda ise Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Ozan Sevim ile Tuna Baran Demir kaydetti.
