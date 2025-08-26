Beşiktaş anlaşmaya vardı: KAP açıklaması geldi

Yayınlanma:
Beşiktaş, El Bilal Toure'nin geçici transferi için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş daha önce İstanbul'a getirdiği El Bilal Toure'nin geçici transferi için hem oyuncu hem de kulübü Atalanta ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

17 MAÇTA 3 GOL 1 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren El Bilal Toure, 17 maçta 3 gol 1 asist kaydetti. 23 yaşındaki Malili futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Tiago Djalo Beşiktaş için geliyor: İstanbul'da olacağı saat belli olduTiago Djalo Beşiktaş için geliyor: İstanbul'da olacağı saat belli oldu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

