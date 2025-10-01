Beşiktaş açılışı kötü yaptı

Lietkabelis'e konuk olan Beşiktaş GAIN sahadan 85-79 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 2025-2026 sezonu ilk haftasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile karşı karşıya geldi.

İLK YARIYI ÖNDE KAPATTIK

Panevezys kentinde yer alan Kalnapilio Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu Lietkabelis, 22-19 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Beşiktaş, soyunma odasına 43-35 önde girdi.

6 SAYI FARKLA MAĞLUP OLDUK

Siyah-beyazlılar, üçüncü periyodu da 57-55 üstün bitirdi. Dördüncü ve son çeyrekte daha etkili oynayan Lietkabelis, karşılaşmadan 85-79 galip ayrıldı.

Beşiktaş GAIN, Litvanya'dan eli boş dönüyor

KULLAMAE VE RUBIT'TEN 17'ŞER SAYI

Ev sahibinde Kullamae ve Rubit kaydettikleri 17 sayı ile maçın en skorer isimleri oldu. Temsilcimizde ise Mathews, 15 sayı kaydetmeyi başardı.

