Beşiktaş açılışı kötü yaptı
Lietkabelis'e konuk olan Beşiktaş GAIN sahadan 85-79 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 2025-2026 sezonu ilk haftasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile karşı karşıya geldi.
İLK YARIYI ÖNDE KAPATTIK
Panevezys kentinde yer alan Kalnapilio Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu Lietkabelis, 22-19 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Beşiktaş, soyunma odasına 43-35 önde girdi.
6 SAYI FARKLA MAĞLUP OLDUK
Siyah-beyazlılar, üçüncü periyodu da 57-55 üstün bitirdi. Dördüncü ve son çeyrekte daha etkili oynayan Lietkabelis, karşılaşmadan 85-79 galip ayrıldı.
KULLAMAE VE RUBIT'TEN 17'ŞER SAYI
Ev sahibinde Kullamae ve Rubit kaydettikleri 17 sayı ile maçın en skorer isimleri oldu. Temsilcimizde ise Mathews, 15 sayı kaydetmeyi başardı.