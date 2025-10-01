Beşiktaş açılışı kötü yaptı

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 2025-2026 sezonu ilk haftasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile karşı karşıya geldi.

İLK YARIYI ÖNDE KAPATTIK

Panevezys kentinde yer alan Kalnapilio Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu Lietkabelis, 22-19 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Beşiktaş, soyunma odasına 43-35 önde girdi.

6 SAYI FARKLA MAĞLUP OLDUK

Siyah-beyazlılar, üçüncü periyodu da 57-55 üstün bitirdi. Dördüncü ve son çeyrekte daha etkili oynayan Lietkabelis, karşılaşmadan 85-79 galip ayrıldı.

KULLAMAE VE RUBIT'TEN 17'ŞER SAYI

Ev sahibinde Kullamae ve Rubit kaydettikleri 17 sayı ile maçın en skorer isimleri oldu. Temsilcimizde ise Mathews, 15 sayı kaydetmeyi başardı.