İlkay Gündoğan'dan Beşiktaş açıklaması

Galatasaray'ın Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan, şunları söyledi:

"Çok iyi performans gösterdik. Takım olarak çok iyi oynadık. Herkes fedakarlık yaptı. Böyle bir rakibe karşı bunu yapmalıydık. Liverpool'u herkes biliyor. Çok güçlü bir takım. Bugün maçı kazanmanın tek yolu fedakarlık yapmaktı. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes, elinden geleni yaptı. Taraftara da teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir atmosferdi. Önümüzdeki Beşiktaş maçına odaklanacağız.

Liverpool'u yenmek ve ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanmak güzel. Bizim öz güvenimiz için de bu çok önemliydi. Bu takımda büyük bir potansiyel var. İnanılmaz oyuncularımız var. Takım olarak böyle performans gösterirsek daha fazla maç kazanırız."

"BEŞİKTAŞ MAÇI ÖZEL OLACAK"

İlkay Gündoğan, ligde oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş maçı özel olacak. Derbiler her zaman özeldir. Evimizde oynadığımız için daha özel olacak. O maçı kazanmak için böyle bir performans göstermemiz gerekiyor. Çalışıp ve bu maçı analiz edip derbiye çıkmak istiyoruz."